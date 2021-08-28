У арбітра кваліфікації нуль, це вже, бл*ть, дістало, – тренер клубу Першої ліги про суддівство

Гірник-Спорт у 6-му турі Першої ліги приймав Кремінь. Тренер господарів Ігор Жабченко розкритикував суддівство у програному матчі.

Емоційний коментар тренера

Гірник-Спорт з мінімальним рахунком програв Кременю – 0:1. Матч відсудив Ігор Сташук. Однак його роботою залишився незадоволений головний наставник господарів.

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Ігор Жабченко розкритикував дії арбітра, хоча сам не любить коментувати роботу рефері.

Щодо суддівства, то я не прихильник обговорень арбітрів, але ця людина просто... Як він може судити Першу лігу? Кваліфікації нуль цілих, нуль десятих. Тому хочеться, бл*ть, щоб звернули увагу, бл*ть, щоб таких арбітрів не було у нас. Як можна? Ну чесно, це вже, бл*ть, просто дістало,

– емоційно сказав Жабченко.

Чому так розлютився спеціаліст? Арбітр поставив пенальті у ворота Гірника-Спорт у компенсований час до матчу. Але на цьому він не зупинився. Сташук вилучив тренера Жабченка з тренерської лавки за бурхливі емоції. Цей 11-метровий удар став переможним для Кременя. Пенальті реалізував Віталій Бойко.