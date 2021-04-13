Арбітр втратив роботу на Євро-2020 через незарахований гол Роналду у скандальному матчі: відео

Помічний головного арбітра Маріо Дікс не відправиться на Євро-2020. Данні Маккелі, який буде головним суддею, не включив його до своєї команди. Сталося це після скандалу за участі Кріштіану Роналду.

Маріо Дікс чимало працював помічником в бригаді арбітрів Данні Маккелі. Вони разом працювали на фіналі Ліги Європи 2020, а також у півфіналі клубного чемпіонату світу у 2021 році. Маккелі є одним з арбітрів, який судитиме матчі Євро-2020. От тільки Дікса в його бригаді не буде.

Сталося це після скандального матчу між збірними Сербії та Португалії у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Наприкінці зустрічі за рахунку 2:2 Кріштіану Роналду відправив м'яч у ворота суперника. Захисник вибив м'яч з лінії воріт. На цьому матчі не було VAR, тож арбітри могли покладатися лише на себе. І Дікс вказав Маккелі, що голу не було.

Таке рішення викликало спалах агресії в Роналду. Він накричав як на Маккелі, так і на Дікса, за що отримав жовту картку. А після цього викинув свою капітанську пов'язку на газон та покинув поле ще до закінчення гри.

Після матчу повтор показав, що м'яч таки перетнув лінію воріт. І гол треба було зараховувати. Тож Маккелі попросив вибачення у головного арбітра збірної Португалії Фернанду Сантуша.

Відеоогляд матчу Сербія – Португалія

Маккелі відмовився пояснювати, чому вирішив не брати Дікса у свою бригаду арбітрів на Євро-2020. Замість Дікса, помічником буде Ян де Фріз.