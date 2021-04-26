Арбітр повернув гравців на поле після фінального свистка через безглузду помилку

Матч 33 туру Ла Ліги Севілья – Гранада завершився курйозним інцидентом. Арбітр зустрічі дав фінальний свисток, а потім повернув футболістів, щоб дограти поєдинок.

Дивна помилка судді

Матч іспанської Ла Ліги запам'ятається вболівальникам не лише трьома голами та перемогою Севільї, а й дивним епізодом за участю арбітра.

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Суддею зустрічі був Рікардо Де Бургос Бенгоечеа. Рефері компенсував до матчу чотири хвилини, але дав фінальний свисток лише через зіграні три. Футболісти не дограли одну хвилину. Деякі гравці після свистка відразу попрямували у роздягальні та вже навіть взяли бутси та гетри.

Однак арбітру після перегляду VAR повідомили, що він зарано дав сигнал про завершення поєдинку. Після цього суддя повернув усіх футболістів на поле. Жоден із учасників гри так і не зрозумів, що коїться. Після розмов гравцям довелось дограти ще забуту арбітром хвилину.

Забута хвилина, яка не вплинула на результат

Однак на підсумковий результат протистояння цей мізерний час та безглузда помилка рефері не вплинула – 2:1 перемога Севільї.

Арбітр зустрічі не має права давати фінальний свисток поки не сплинуть усі додані хвилини. Суддя може сигналізувати про завершення матчу перегравши доданий час, але аж ніяк не раніше.

Така складна перемога Севільї дозволила їй впритул наблизитись до другого місця. Зараз у її активі 70 очок. Вона поступається Реалу та Барселоні, яка йде третьою, лише одним очком.