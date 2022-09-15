Ложка дьогтю після медового тайму: Дніпро-1 пропускає спірний гол від Аполлону – відео

Кіпрська команда зуміла відквитати один м'яч після провального першого тайму. Втім, до арбітра залишається немало питань з приводу легітимності голу.

Дніпро-1 проводить другий тайм поєдинку Ліги Конференції 2022-2023 проти Аполлона. Команда Олександра Кучера дуже вдало почала поєдинок, пише 24 канал.

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Вже до перерви українці вигравали з рахунком 3:0. Героєм став Артем Довбик, який не тільки оформив дубль, а ще і асистував Рубчинському під час першого голу.

Втім, вже на старті другого тайму Аполлон скоротив відставання у рахунку. Форвард Йоанніс Піттас відгукнувся на навіс з флангу та пробив Макса Валефа. Правда, гол викликає сумніви через можливий офсайд у партнера Піттаса.

Відео спірного голу Аполлона: