Зняття очок та трансферний бан: МанСіті звинувачують у порушеннях фінансового фейр-плей

Манчестер Сіті і так не вражає своєю грою в останніх поєдинках, а тут ще й під'їхала скандальна справа. Англійська Прем'єр-ліга знайшла серйозні порушення у житті "містян".

6 лютого АПЛ передала незалежній комісії необхідні документи, які свідчать, що МанСіті займається порушенням регламенту Англійської Прем'єр-ліги. Через що "містяни" можуть бути серйозно покарані.

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МанСіті може повторити долю Ювентуса

Розслідування розпочалось взимку 2018 року та велось протягом чотирьох наступних років. Все почалось із матеріалу у газеті "Der Spiegel", де висвітлили порушення, які робить Манчестер Сіті протягом вже 9 років.

Англійський клуб звинувачують в ухиленні від фінансового фейр-плей, виплаті фейкових сум футболістам та персоналу команди, а також махінаціях зі спонсорськими угодами.

Зазначається, що цю справу розгляне незалежна комісія, який буде конфіденційним, та винесе вирок англійському гранду.

МанСіті може повторити долю туринського Ювентуса, який втратив 15 очок через фінансові махінації. Спершу покарання для "старої синьйори" повинно було бути м'якшим – 9 очок. Але суд вирішив по повній покарати італійський клуб, знявши з нього 15 балів. Також низку персональних санкцій отримали посадовці Ювентуса. Після чого клуб опустився на 13-те місце у таблиці Серії А.

Із МанСіті не лише можуть зняти очки, а й накласти вето на трансфери. Така ситуація поставить "містян" у глухий кут, адже клуб продовжує боротьбу за своє дев'яте чемпіонство в АПЛ.

Хоча головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що команда перебуває у такій ситуація, що не може думати про "золото" англійської першості. В останньому матчі "містяни" програли на виїзді Тоттенхему 1:0. Переможний гол забив нападник Гаррі Кейн.

МанСіті після 21 зіграного матчу йде на другому місці в АПЛ, поступаючи лише Арсеналу, який є лідером сезону-2022/2023. "Містяни" поступаються "канонірами" лише 5 балами – 45 проти 50-ти у підопічних Мікеля Артети.