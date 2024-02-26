АПЛ пом'якшила покарання для Евертона: клубу повернули 4 очки

Англійська Прем'єр-ліга повернула Евертону 4 з 10 очок, які були анульовані за порушення правил фінансового фейр-плей. Клубу допомогла апеляція, яка була подана майже одразу після рішення ліги.

За інформацією авторитетного британського журналіста з видання The Athletic, Девіда Орнштейна, мерсисайдському клубу вдалося відновити частину втрачених очок через подану апеляцію, яка була подана майже негайно після прийняття рішення ліги. Також зазначають, що незалежна комісія поки що не розглянула другу апеляцію зі сторони "ірисок".

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Що відомо про ситуацію

Нагадаємо, що Евертон був позбавлений 10 очок у турнірній таблиці АПЛ через порушення фінансових правил ліги.

Незалежна комісія винесла рішення про накладення покарання на Евертон у вигляді зняття 10 очок за порушення правил щодо прибутковості і сталого розвитку (PSRs).

Прем'єр-ліга подала скаргу на клуб та передала справу до незалежної комісії ще раніше цього року. Під час розгляду справи клуб зізнався в порушенні PSRs за період, закінчений сезоном-2021/2022, але ступінь порушення залишався під сумнівом.

Після п'ятиденного слухання комісія встановила, що обчислення PSRs для Евертона за відповідний період призвело до збитку в розмірі 124,5 мільйона фунтів стерлінгів, як повідомляє Прем'єр-ліга. Це перевищило допустимий ліміт у 105 мільйонів фунтів стерлінгів, встановлений в рамках PSRs.

Турнірне становище команди