Українка Терлюга виграла золото на етапі Karate 1 Premier League в Лісабоні

Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала переможницею етапу Karate 1 Premier League в Лісабоні. Терлюга виступає у ваговій категорії до 55 кілограм.

У фінальній сутичці Анжеліка впевнено перемогла представницю Єгипту Ясмін Аттію (6:0).

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Результати інших українців

Також використовував свій шанс на бронзу Станіслав Горуна (75 кг), який переміг угорця Кароля-Габора Харспатакі (3:2).

Таким чином Горуна підтвердив ліцензію на Олімпіаду-2020 і приєднався до Анжеліки Терлюги, у якої вже є ліцензія.

На жаль, ще кілька бронз були упущені. У медальних поєдинках поступилися Андрій Торошанко (84 кг, 3:4), Різван Талібов (+84 кг, 2:3), Галина Мельник (68 кг, 3:6) і Анастасія Степашків (+68 кг, 4:4).