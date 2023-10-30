Я розчарована, зла та засмучена, - Терлюга емоційно відреагувала на недоліки в суддівстві на ЧС

28 жовтня українська спортсменка Анжеліка Терлюга стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з карате. В післяматчевому інтерв’ю дівчина згадала про суперечливу ситуацію, яка сталась у півфіналі.

Коли журналіст запитав, які емоції вона зараз відчуває, вона відповіла: "Я розчарована, зла та засмучена".

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Також вона додала: "Не можу зрозуміти, як через помилку особи, яка відповідає за таймер, я повинна ще раз провести сутичку після 20 хвилин. І це не був поєдинок, проведений заново. Вони просто заштовхнули мене назад на татамі та сказали: "Окей, маєш 1 хвилину та 17 секунд, тепер ти програєш. Вона не отримує жодного штрафу. Вперед".

Нагадаємо, що українка під час півфінального поєдинку з болгаркою Івет Горановою була змушена перегравати останні секунди бою через протест болгарської команди. Представники Горанової заявили, що на табло вимкнувся час, а тому бій тривав на 20 секунд довше. В результаті Терлюга поступилась з рахунком 4:6, і змогла боротись лише за "бронзу" у турнірі. Проте боротьби не було – суперниця з Ірану через травму не вийшла на татамі, і Анжеліка автоматично виграла поєдинок.