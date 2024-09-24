Вагітна Терлюга потрапила до лікарні: що трапилося зі срібною призеркою Олімпіади

Олімпійську призерку з карате Анжеліку Терлюгу машина швидкої допомоги забрала до лікарні. Спортсменка опинилася на лікарняному через проблеми з нирками.

Титулована українська каратистка Анжеліка Терлюга поставила свою кар'єру паузу. Наразі 32-річна уродженка Одеси очікує народження дитини.

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Терлюга: Ніколи не думала, що буде така проблема

У минулу п'ятницю спортсменці стало зле. Анжеліка відчула різкий біль у лівому боку. Рідним довелося терміново викликати швидку та везти її в лікарню.

"Історія, яка змінила плани і затягнула мене на лікарняний. Ніколи не думала, що мене забере швидка. Але це сталося в п’ятницю. В один момент стало дуже боляче зліва. Далі все як в тумані.

Не буду писати подробиці, але стан був не дуже. Нарешті о 4-й ранку мене взяли лікарі на стаціонар і поставили крапельницю. Вже в суботу на УЗД знайшли камінь 4,4 мм. Він вийшов з нирки.

Ніколи не думала, що в мене буде така проблема. Готувалась до вагітності дуже серйозно. До вагітності я проходила повний чекін і всі аналізи, які тільки існують.

Я знала, що в мене є камінь 4 мм, але лікар сказав, що це зовсім нестрашно, він сам вийде. Вийшов б###ь"", – написала Терлюга у сторіз інстаграму.

Терлюга розповіла про перебування в лікарні / фото з інстаграму спортсменки

Спортивні здобутки Терлюги