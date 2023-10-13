Лео пихато відповів: ексгравець Барселони плюнув Мессі у спину на грі збірної Аргентини – відео

Аргентинський футболіст задавив авторитетом свого суперника. Опонент Мессі поступив низько.

Колишній гравець Барселони плюнув у спину Мессі на грі збірної Аргентини. Ліонель пихато відповів кривднику.

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Дві сторони медалі

У Південній Америці панує своя атмосфера, де у повітрі літає дух запеклих боїв. Зокрема, латинські колективи уже проводять кваліфікаційні поєдинки до чемпіонату світу, котрий відбудеться у 2026-у році в США, Мексиці та Канаді. На одній з відбіркових зустрічей і трапився притаманний для тих країв "гарячий" інцидент, коли гравці не стримали своїх емоцій.

У грі між Аргентиною та Парагваєм (1:0) трапився конфлікт між Ліонелем Мессі та Антоніо Санабрією. Цікаво, що парагваєць розпочинав свій футбольний шлях саме у Барселоні, проте у дублі каталонців. Під час суперечки на полі Санабрія плюнув у спину своєю опоненту, що Мессі не відразу помітив, а тільки по завершенню зустрічі. Лео пихато, проте потужно відреагував на інцидент.

Правда в тому, що я цього не бачив. Мені сказали в роздягальні, що один з гравців Парагваю плюнув на мене. Я навіть не знаю, хто цей хлопець. Мені лише сказали. Я теж не хочу надавати значення, тому що про це будуть говорити скрізь, і це ще гірше. Це стане відомим, тому краще залишити все як є,

– сказав Мессі.

Відео епізоду:

. Санабрія заперечив те, що він плюнув у аргентинця, відзначивши, що саме ракурс дозволив хибно подумати про його наміри.

Варто відзначити, що команди у Південній Америці встигли зіграти по три тури відбіркового циклу до ЧС-2026 (усі команди континенту формують одну "лігу"). Аргентинці виграли усі стартові зустрічі (перемогли Болівію 3:0 та Еквадор 1:0), не пропустивши жодного м'яча, тому посідають перше місце у кваліфікації, Бразилія – друга (7 очок).