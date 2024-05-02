Легендарний тренер може повернутися в Челсі: чим це загрожує для Михайла Мудрика
Джерело:Calciomercato
Челсі обдумує можливість звільнення Маурісіо Почеттіно. Наразі з'явився неочікуваний кандидат на посаду головного тренера.
Через погані результати команди Челсі розглядає можливість відставки Маурісіо Почеттіно, однак поки відтягує це рішення. Один з колишніх тренерів "біло-синіх" може знову зійти на посаду.
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Хто має бажання повернутися в Челсі
На керівництво Челсі через своїх посередників вийшов колишній наставник команди Антоніо Конте. Він працював з "біло-синіми" з 2016 по 2018 роки. Разом з ним команда стала чемпіонами Англії.
Відставка Конте з Челсі завершилась бурхливим розлученням з мільйонним судовим позовом, який тренер подав і виграв.
Антоніо Конте з березня 2023 року перебуває без роботи і запропонував Челсі свої послуги. Свого часу він справив гарне враження на вболівальників, а сам клуб відповідає амбіціям тренера.
Однак, якщо керівництво Челсі погодить кандидатуру Антоніо Конте, це стане невтішною новиною для українця Михайла Мудрика. Конте має стратегію гри за схемою 3-5-2, де немає вінгерів. Тому для Мудрика, Стерлінга та Мадуеке може просто не знайтися місця в команді.Цікаво. Кілька останніх тижнів Антоніо Конте вів перемовини з Наполі, де його призначення було доволі пріоритетним. В останній момент Конте вирішив повернутися до Англії, де мав успішну роботу, зокрема з Тоттенхемом.
Наразі Челсі посідає 9 позицію в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Команда набрала 48 балів. Наступний матч "біло-сині" зіграють з Тоттенхемом 2 травня о 21:30 за київським часом.