Став шостим українцем у команді: юний талант Динамо перебрався у європейський чемпіонат

У вівторок, 13 серпня, півзахисник Динамо Антон Царенко змінив клубну прописку. Він перейшов у гданську Лехію.

20-річний гравець гратиме у Польщі на правах оренди. Вона розрахована до кінця сезону-2024/2025.

Читайте також Динамо втратило двох гравців перед важливою грою у Лізі чемпіонів

Черговий українець у Лехії

Після підписання угоди трансфер прокоментував президент Лехії Паоло Урфер. Він схвально висловився про Антона Царенка та оцінив сильні сторони футболіста.

Навички, темп, контроль і техніка гри цього гравця вражають. Його маленький зріст робить його сильнішим завдяки стилю гри, і ми всі раді бачити його у футболці нашого клубу,

– сказав Урфер.

. За Лехію уже виступає низка українських футболістів. У складі польського клубу також грають – Богдан Сарнавський, Сергій Булеца, Іван Желізко, Максим Хлань і Богдан В’юнник.

Нагадаємо, що Антон Царенко є вихованцем київського Динамо. Він дебютував за першу команду "біло-синіх" у серпні 2022 року в матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки.

Загалом у складі киян півзахисник провів 21 поєдинок у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м’ячами.