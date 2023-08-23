Вигукував "Слава Україні" на Красній площі: відомий блогер прокоментує матч Динамо – Бешикташ

Українські вболівальники зможуть почути голос "нестандратного" коментатора. Той у свою чергу відомий своїми жартами.

Антон Скуратов прокоментує поєдинок Динамо у рамках "фіналу" кваліфікації до Ліги конференцій. Кияни готуються до запеклого бою.

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Добавить гумору в зустріч

Відомий український блогер та пранкер Антон Скуратов стане голосом, котрий прокоментує першу зустріч Динамо проти турецького Бешикташу в межах відбору до третього найпрестижнішого євротурніру. Скуратов звучатиме на клубному YouTube-каналі київського колективу. Також пряму трансляцію поєдинку можна буде подивитись на телеканалі "2+2". Зустріч відбудеться 24-го серпня о 20:00.

Варто відзначити, що турецькі вболівальники, як і грецькі, котрі вивішували антиукраїнські банери на матчах, також відомі своєю проросійською позицією. Зокрема, можна згадати торішні поєдинки між Динамо та Фенербахче, чиї вболівальники одягали маски Путіна на матчі та колективно вигукували його прізвище на стадіоні.

Афіша коментатора матчу:

Українські зірки, які коментували футбольні матчі

Олександр Поворознюк – фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем.

Євген Кошовий – фінал чемпіонату світу між Францією та Аргентиною.

Василь Байдак та Костянтин Трембовецький – фінал Ліги Європи між Севільєю та Ромою.

Володимир Дантес – матч третього кваліфікаційного раунду до Ліги конференцій між Арісом та Динамо.

. Антон Скуратов свого часу виклав відео у соціальних мережах, де він у столиці Росії на Красній площі вигукував гасла "Слава Україні", "Героям Слава", а також почав співати гімн нашої держави. Витівка блогера супроводжувалась невдоволенням тамтешніх жителів.