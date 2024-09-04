Українка Анна Стеценко здобула другу срібну медаль Паралімпіади-2024 у плаванні

Паралімпійські ігри-2024 в Парижі перетнули екватор. Українські атлети продовжують збирати нагороди в медальну скарбничку.

У середу, 4 вересня, відбулося шість фінальних запливів за участю українських спортсменів. В одному з них змагалася дворазова призерка Паралімпіади в Парижі Анна Стеценко, пише 24 Канал.

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Третя нагорода Стеценко на Паралімпіаді у Парижі

Під час ранкової сесії українська плавчиня завершила дистанцію 100 метрів вільним стилем з третім часом. Це дозволило їй кваліфікуватися до фіналу.

У фінальному запливі суперницями українки були плавчині з Італії, Німеччини, Бразилії (дві), Японії, Іспанії та Австралії. Стеценко стартувала з третьої доріжки.

За підсумком фіналу українка фінішувала на другому місці. Вона показала час – 1:00.39.

Результат запливу на 100 метрів / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади-2024

Анна Стеценко стала срібною медалісткою Паралімпіади-2024. Це вже третя нагорода плавчині з Дніпра на Паралімпіаді-2024.

Раніше 32-річна спортсменка здобула "бронзу" на дистанції 400 метрів вільним стилем та срібну медаль на стометрівці на спині. Анна змагається у класі S12.