Українка Музичук вийшла у півфінал Кубка світу ФІДЕ у Сочі та зіграє проти росіянки
Джерело:ФІДЕ
Українська шахістка Анна Музичук зуміла вийти до півфіналу Кубка світу ФІДЕ, який відбувається у Сочі (Росія). Музичук здобула чотири перемоги поспіль.
Музичук зіграє з росіянкою
Анна Музичук стартувала в 1/32 фіналу і здобула 4 перемоги. В 1/4 фіналу українка обіграла грузинку Нану Дагнідзе з рахунком 3:1.
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У півфінал Музичук зіграє з росіянкою Олександрою Горячкіною. У другому півфіналі зустрінуться росіянка Олександра Костенюк і китаянка Тань Чжун.Півфінали стартують вже 28 липня.
Окрім Анни Музичук, у Сочі виступили ще четверо українок:
- Юлія Осьмак;
- Анна Ушеніна;
- Марія Музичук;
- Наталія Букса.
Українки припинили боротьбу на ранніх стадіях.
Музичук кваліфікувалася на турнір претенденток
Анна Музичук завдяки виходу до півфіналу кваліфікувалася на турнір претенденток за звання чемпіонки світу, який повинен відбутися у 2022 році.
Переможниця цього турніру зіграє у матчі за звання чемпіонки світу проти китаянки Цзюй Веньцзюнь.
Крім Музичук, участь у турнір претенденток візьмуть: росіянки Олександра Горячкіна, Катерина Лагно та Олександра Костенюк, індійська шахістка Конеру Хампу й китаянка Тань Джуньї. Ще два місця поки вакантні.Анна Музичук – віцечемпіонка світу з класичних шахів серед жінок 2017 року.