Як Абхіманью Мішра став наймолодшим гросмейстером
Мішра мав отримати три бали гросмейстера, щоб здобути відповідне звання. Американцю потрібно було змагатися на рейтингових турнірах з іншими гросмейстерами.
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Окрім того, юному гросмейстеру потрібно було протриматися дев'ять раундів та виступити на рівні 2600 балів ело-рейтингу.
У квітні 2021 американець здобув перші два бали на турнірах у Будапешті. Третій бал американцю ніяк не підкорювався.
Наприкінці червня Мішра таки отримав третій бал на турнірі в Будапешті. Йому вдалося виграти сім з дев'яти шахових партій.
Вирішальною для Мішри стала дев'ята партія, в якій він здолав індуса Леона Мендонку. Після дев'ятого туру Мішра мав ело-рейтинг вище показника 2600.
Мішра здобув звання наймолодшого гросмейстера в історії шахів. Американець перевершив досягнення українця Сергія Карякіна. Карякін, який взяв російське громадянство, 19 років був наймолодшим гросмейстером.
Мішра став гросмейстером у віці 12 років, 4 місяців та 25 днів. Карякін отримав титул, коли йому було 12 років та 7 місяців.
Наймолодші гросмейстери в історії шахів
- Абхіманью Мішра (США) – 12 років, 4 місяці та 25 днів
- Сергій Карякін (Україна / Росія) – 12 років та 7 місяців
- Гукеш Доммараджу (Індія) – 12 років, 7 місяців та 17 днів
- Джавохір Сіндаров (Узбекистан) – 12 років, 10 місяців та 5 днів
- Рамешбабу Праггнанандха (Індія) – 12 років, 10 місяців та 13 днів