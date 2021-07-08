Англійці вимагають додатковий вихідний у випадку перемоги збірної Англії на Євро-2020

Збірна Англії зіграє у фіналі Євро-2020. Англійські вболівальники вірять у перемогу своєї команди. Тож просять додатковий вихідний на наступний день після фіналу, щоб це відсвяткувати.

На сайті британського парламенту розмістили петицію з проханням оголосити вихідним наступний день після фіналу – понеділок, 12 липня, якщо збірна Англії таки переможе.

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Причин для оголошення додаткового вихідного є декілька. Серед них те, що родини зможуть побути разом більше часу. Адже в неділю ввечері всі будуть зосереджені лише на футболі. І якщо люди будуть знати, що в них попереду є ще один вихідний день, який вони зможуть провести з родиною, це полегшить їм перегляд футбольного матчу.

"Варто відсвяткувати історичну перемогу. Адже команда-переможець проведе парад з трофеєм. І вихідний день для цього буде ідеальним", – переконані автори петиції.

Ще одна причина – святкування, адже "англійці захочуть і надалі насолоджуватися перемогою, надаючи роздрібній торгівлі та індустрії розваг вкрай необхідну можливість компенсувати втрачені доходи".

Щоб парламент розглянув цю петицію, вона мала набрати 100 тисяч підписів. Станом на 17:30 за київським часом в четвер, 8 липня, під петицією вже понад 155 тисяч підписів.