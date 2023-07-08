Англія впевнено стала чемпіоном молодіжного Євро, але не поїде на Олімпіаду

Команда Лі Карслі надто впевнено пройшла по турнірній дистанції на чемпіонаті Євро U21, не пропустивши жодного м'яча. У фіналі британці мінімально подолали кривдників України.

Англія U21 – Іспанія U21 1:0

Гол: Джонс, 45+4.

В Румунії та Грузії підійшов до кінця молодіжний чемпіонат Європи-2023. У Батумі відбувся фінал, де за трофей змагались Англія та Іспанія, пише 24 канал.

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Піренейці зупинили у півфіналі Україну, яка видала неймовірний турнір та завоювала путівку на Олімпійські ігри. Втім іспанці забили у ворота Трубіна аж 5 м'ячів у відповідь на гол Бондаренка.

Втім у фіналі шанси англійців виглядали трохи вищими. Команда Лі Карслі впевнено пройшла по дистанції, не пропустивши жодного голу.

Курйозний штрафний вирішив долю трофея

Перший тайм пройшов за ініціативи Іспанії, але команда Денії так і не пробила жодного разу у ствір воріт Траффорда. Натомість англійці частіше напружували Тенаса і перед перервою змогли відкрити рахунок.

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Англія здобула право на стандарт і удар Коула Палмера прийшовся у партнера по команді Кертіса Джонса. Правда від спини хавбека Ліверпуля м'яч залетів у інший бік воріт, дезорієнтувавши воротаря.

Це дозволило підопічним Карслі грати в улюблену гру на утримання у другому таймі. Іспанія створила кілька небезпечних моментів, але Абелю Руїсу та партнерам не вистачало точності.

Англія без Олімпіади

Британці ж намагались забити другий в контратаках, але ініціатива була за Іспанією. Вона мала неймовірний шанс перевести гру в овертайм, коли на четвертій компенсованій хвилині заробила пенальті.

Колвілл вдарив по ногах Абеля Руїса, але удар нападника з позначки парирував Траффорд. Кіпер потім ще і відбив одне добивання від Ороса. Таким чином, Англія здобула мінімальну перемогу і втретє в історії стає чемпіоном Євро U21.

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Минулі два тріумфи "трьох левів" відбулись ще у 80-х. Втім Англія не буде представлена на Олімпіаді, адже не є членом МОК. Тому путівки до Парижу дістаються Іспанії, Україні та Ізраїлю.