Чи вийде капітан на Англію: Ярмоленко поки не готовий грати за збірну України

Вінгер Аль-Айна прибув у розташування національної команди із ушкодженням. Андрій тренується індивідуально і має надію зіграти у неділю на "Вемблі".

Збірна України з футболу зібралась вперше за півроку, ще і під керівництвом нового наставника. До першого поєдинку відбору Євро-2024 проти Англії нашу команду готуватиме Руслан Ротань.

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"Синьо-жовті" вже прибули на "Туманний Альбіон" і розпочали тренувальний процес на базі Брентфорда. Із ушкодженням до лав національної команди прибув капітан Андрій Ярмоленко.

Поки що 33-річний гравець Аль-Айна тренується індивідуально, його участь у грі з англійцями під питанням. Лікарі стежать за його станом і пізніше ухвалять рішення щодо можливості залучення Андрія.

Нагадаємо, що Ярмоленко є одним з найкращих футболістів в історії збірної України. У 112 матчах за національну команду гравець забив 45 м'ячів, всього на два голи менше за рекордсмена Андрія Шевченка (47).

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Минулого літа вінгер перейшов з Вест Хема в Аль-Айн, який тренує Сергій Ребров. Цього сезону Ярмоленко награв 22 матчі за свій новий клуб, забивши 8 голів та віддавши три асисти.

. Матч Англія – Україна пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі" у неділю, 26 березня. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Суспільному", а також онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 19:00 за київським часом.