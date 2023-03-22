Україна стартує у відборі на Євро-2024 матчем проти Англії: все, що варто знати про цю гру

Вже в неділю, 26 березня 2023 року збірна України проведе перший матч у відборі на чемпіонат Європи 2024 року. Першим суперником українців буде збірна Англії. Все, що варто знати про матч Англія – Україна, читайте на сайті 24 Каналу.

Черговий похід на чемпіонат Європи

Збірна України з футболу зіграє у черговому відборі на чемпіонат Європи. Цього разу він відбудеться в Німеччині у 2024 році.

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До цього Україна шість разів грала у відборі на чемпіонат Європи. Перші чотири рази виявилися невдалими. А от два відбори вдалося таки подолати – на Євро-2016 та Євро-2020. Ще один відбір наша команда пропускала, адже була господаркою чемпіонату Європи – у 2012 році разом з Польщею. Відтак отримала пряму путівку на турнір.

Складний жереб

У відборі наша команда потрапила до групи C, де її суперниками стали збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. Дві перші збірні – це фіналісти Євро-2020 (переможцями стали італійці, які в Лондоні на "Вемблі" в серії пенальті й обіграли англійців). І саме на "Вемблі" збірна України й зіграє перший матч.

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Оскільки в групі лише п'ять команд, то кожна збірна зіграє по вісім матчів. Хоча для цього передбачені десять так званих "вікон" – дат, коли можна провести ігри. Перше таке "вікно" – 23 березня. Але в цей день Україна не зіграє, адже інші суперники по групі проведуть матчі між собою – Італія прийматиме Англію, а Північна Македонія зіграє проти Мальти.

Відтак перший матч у відборі на Євро-2024 збірна України зіграє 26 березня, коли в Лондоні і зустрінеться зі збірною Англії, для якої це вже буде другий матч кваліфікації.

Непоступливі англійці

Матч Англія – Україна у неділю, 26 березня, розпочнеться о 19:00. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Англія – Україна.

Збірна України вісім разів грала проти Англії. Перші два матчі були товариськими. Після цього ми двічі потрапляли в одну групу відбору на чемпіонат світу. А ще двічі перетиналися саме на чемпіонаті Європи.

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Поки українцям вдалося здобути лише одну перемогу – 10 жовтня 2009 року в Дніпрі, коли англійці на початку матчі залишилися в меншості, Шевченко не забив пенальті, а неймовірним голом відзначився Назаренко.

Тричі українці зіграли й на "Вемблі". Перший матч відбувся 31 травня 2000 року. Це була товариська гра, яка закінчилася з рахунком 2:0 на користь гостей. 1 квітня 2009 року команди вже зіграли у відборі на ЧС-2010. І тоді англійці перемогли 2:1. Переможний гол було забито на 85-й хвилині.

11 вересня 2012 року українці були близькі до того, щоб завдати поразки супернику на їх полі. Але англійцям вдалося уникнути її завдяки пенальті, який на 87-й хвилині забив Джеррард. Українців вперед в цьому матчі вивів Коноплянка, який і зараз отримав виклик до збірної України.

Останній матч між цими командами відбувся 3 липня 2021 року у чвертьфіналі Євро-2020. І в цьому матчі українці зазнали розгромної поразки 0:4.

"Невідома" Україна

Для збірної України матч проти Англії стане першим офіційним з 27 вересня 2022 року. Тоді команда зіграла останній матч в групі Ліги націй, де не зуміла перемогти Шотландію. Саме цей результат і не дав нам можливість піднятися на перше місце в групі. Тоді б ми вийшли в елітний дивізіон Ліги націй, а під час жеребкування відбору Євро-2024 були б у другому кошику, а не третьому. Адже саме з другого кошика нам в суперники і випала збірна Англії.

З того часу збірна України встигла припинити контракт з тренером Олександром Петраковим. Але не до кінця вирішити ситуацію з новим наставником. В УАФ дуже хотіли, щоб збірну очолив Сергій Ребров, але в нього ще чинний контракт з клубом Аль-Айн. Тож і вирішили, що на матч проти Англії команду готуватиме Руслан Ротань, для якого це буде вже третя тренерська посада водночас. Адже він також очолює і молодіжну збірну України (яка 24 та 27 березня проведе матчі проти Данії та Італії), а також футбольний клуб Олександрія.

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Відтак що очікувати від збірної України в цьому матчі – невідомо. Невідомо, яку схему обере тренерський штаб – 4-3-3, 5-2-3 чи 4-1-4-1? Адже і часу на побудову нової ігрової схеми не так і багато. Та й Ротань – лише тимчасово в збірній України, допоки її не очолить Ребров, тому і кардинальних змін він навряд чи буде робити.

А хто вийде в основі? Лунін чи Трубін у воротах? Мудрик чи Коноплянка на лівому фланзі нападу? Циганков чи Ярмоленко справа? Форвардом буде Яремчук чи Довбик? А хто замінить Забарного в центрі захисту в парі з Матвієнком? І таких питань чимало.

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Натомість Англія зуміла пробитися на ЧС-2022, де зіграла п’ять матчів в листопаді та грудні. Тренером збірної й далі є Гарет Саутгейт. Викликав він тих гравців, які грали й минулого року на ЧС-2022 (за винятком травмованих). Тож очікувати значних змін від нього не варто. Тим більше, що команда 23 березня проведе матч проти Італії, і вже там можна буде побачити, яка є збірна Англії станом на зараз.

Буде складно: і в матчі з англійцями, і у відборі

Матч проти Англії в Лондоні для тренерського штабу, який тимчасовий – не надто додає оптимізму. З однієї сторони на Ротаня не давитиме результат матчу, адже місце головного тренера йому зараз не дістанеться. Тож він може спробувати зіграти в "свою гру". Натомість перемога (або хоча б якісна гра) в цьому матчі навіть додасть йому "бали" для подальшої тренерської кар’єри.

Разом з тим відсутність цього додаткового тиску за результат може зіграти й злий жарт проти Ротаня, коли він "недопрацює".

Та й суперник – доволі потужна команда, яка гратиме вдома за переповнених трибун. В збірній Англії чимало топових виконавців на кожну позицію, які грають в найсильнішій лізі світу. Також є зіграність колективу. Це не означає, що збірну Англії треба боятися. Але реально оцінювати стан справ перед грою таки варто.

Збірна України опинилася в доволі складному становищі. У суперниках у відборі – дві топові збірні. А на Євро-2024 путівки отримають лише дві найкращі команди з кожної групи. Хоча є ще незначний шанс пробитися за додатковими квотами через Лігу націй, але ймовірність вдалого для нас розкладу там доволі мізерна.

Окрім того, через війну команда не може проводити домашні матчі в Україні. Адже одна справа зіграти проти збірної Англії в умовній Варшаві, а зовсім інше – на переповненому "Олімпійському" в Києві. Все-таки "вдома і рідні стіни допомагають".

Відтак кожен матч – це буде боротьба. А часу на "розкачку" не буде – в суперниках головний конкурент в боротьбі за путівку на Євро-2024. А як не Англія, так ще й Італія залишається. Але це буде згодом.