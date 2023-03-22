Україна стартує у відборі на Євро-2024 матчем проти Англії: все, що варто знати про цю гру
Вже в неділю, 26 березня 2023 року збірна України проведе перший матч у відборі на чемпіонат Європи 2024 року. Першим суперником українців буде збірна Англії. Все, що варто знати про матч Англія – Україна, читайте на сайті 24 Каналу.
Черговий похід на чемпіонат Європи
Збірна України з футболу зіграє у черговому відборі на чемпіонат Європи. Цього разу він відбудеться в Німеччині у 2024 році.
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До цього Україна шість разів грала у відборі на чемпіонат Європи. Перші чотири рази виявилися невдалими. А от два відбори вдалося таки подолати – на Євро-2016 та Євро-2020. Ще один відбір наша команда пропускала, адже була господаркою чемпіонату Європи – у 2012 році разом з Польщею. Відтак отримала пряму путівку на турнір.
Складний жереб
У відборі наша команда потрапила до групи C, де її суперниками стали збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. Дві перші збірні – це фіналісти Євро-2020 (переможцями стали італійці, які в Лондоні на "Вемблі" в серії пенальті й обіграли англійців). І саме на "Вемблі" збірна України й зіграє перший матч.
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Оскільки в групі лише п'ять команд, то кожна збірна зіграє по вісім матчів. Хоча для цього передбачені десять так званих "вікон" – дат, коли можна провести ігри. Перше таке "вікно" – 23 березня. Але в цей день Україна не зіграє, адже інші суперники по групі проведуть матчі між собою – Італія прийматиме Англію, а Північна Македонія зіграє проти Мальти.
Відтак перший матч у відборі на Євро-2024 збірна України зіграє 26 березня, коли в Лондоні і зустрінеться зі збірною Англії, для якої це вже буде другий матч кваліфікації.
Непоступливі англійці
Збірна України вісім разів грала проти Англії. Перші два матчі були товариськими. Після цього ми двічі потрапляли в одну групу відбору на чемпіонат світу. А ще двічі перетиналися саме на чемпіонаті Європи.
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Поки українцям вдалося здобути лише одну перемогу – 10 жовтня 2009 року в Дніпрі, коли англійці на початку матчі залишилися в меншості, Шевченко не забив пенальті, а неймовірним голом відзначився Назаренко.
Тричі українці зіграли й на "Вемблі". Перший матч відбувся 31 травня 2000 року. Це була товариська гра, яка закінчилася з рахунком 2:0 на користь гостей. 1 квітня 2009 року команди вже зіграли у відборі на ЧС-2010. І тоді англійці перемогли 2:1. Переможний гол було забито на 85-й хвилині.
11 вересня 2012 року українці були близькі до того, щоб завдати поразки супернику на їх полі. Але англійцям вдалося уникнути її завдяки пенальті, який на 87-й хвилині забив Джеррард. Українців вперед в цьому матчі вивів Коноплянка, який і зараз отримав виклик до збірної України.
Останній матч між цими командами відбувся 3 липня 2021 року у чвертьфіналі Євро-2020. І в цьому матчі українці зазнали розгромної поразки 0:4.
"Невідома" Україна
Для збірної України матч проти Англії стане першим офіційним з 27 вересня 2022 року. Тоді команда зіграла останній матч в групі Ліги націй, де не зуміла перемогти Шотландію. Саме цей результат і не дав нам можливість піднятися на перше місце в групі. Тоді б ми вийшли в елітний дивізіон Ліги націй, а під час жеребкування відбору Євро-2024 були б у другому кошику, а не третьому. Адже саме з другого кошика нам в суперники і випала збірна Англії.
З того часу збірна України встигла припинити контракт з тренером Олександром Петраковим. Але не до кінця вирішити ситуацію з новим наставником. В УАФ дуже хотіли, щоб збірну очолив Сергій Ребров, але в нього ще чинний контракт з клубом Аль-Айн. Тож і вирішили, що на матч проти Англії команду готуватиме Руслан Ротань, для якого це буде вже третя тренерська посада водночас. Адже він також очолює і молодіжну збірну України (яка 24 та 27 березня проведе матчі проти Данії та Італії), а також футбольний клуб Олександрія.
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Відтак що очікувати від збірної України в цьому матчі – невідомо. Невідомо, яку схему обере тренерський штаб – 4-3-3, 5-2-3 чи 4-1-4-1? Адже і часу на побудову нової ігрової схеми не так і багато. Та й Ротань – лише тимчасово в збірній України, допоки її не очолить Ребров, тому і кардинальних змін він навряд чи буде робити.
А хто вийде в основі? Лунін чи Трубін у воротах? Мудрик чи Коноплянка на лівому фланзі нападу? Циганков чи Ярмоленко справа? Форвардом буде Яремчук чи Довбик? А хто замінить Забарного в центрі захисту в парі з Матвієнком? І таких питань чимало.
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Натомість Англія зуміла пробитися на ЧС-2022, де зіграла п’ять матчів в листопаді та грудні. Тренером збірної й далі є Гарет Саутгейт. Викликав він тих гравців, які грали й минулого року на ЧС-2022 (за винятком травмованих). Тож очікувати значних змін від нього не варто. Тим більше, що команда 23 березня проведе матч проти Італії, і вже там можна буде побачити, яка є збірна Англії станом на зараз.
Буде складно: і в матчі з англійцями, і у відборі
Матч проти Англії в Лондоні для тренерського штабу, який тимчасовий – не надто додає оптимізму. З однієї сторони на Ротаня не давитиме результат матчу, адже місце головного тренера йому зараз не дістанеться. Тож він може спробувати зіграти в "свою гру". Натомість перемога (або хоча б якісна гра) в цьому матчі навіть додасть йому "бали" для подальшої тренерської кар’єри.
Разом з тим відсутність цього додаткового тиску за результат може зіграти й злий жарт проти Ротаня, коли він "недопрацює".
Та й суперник – доволі потужна команда, яка гратиме вдома за переповнених трибун. В збірній Англії чимало топових виконавців на кожну позицію, які грають в найсильнішій лізі світу. Також є зіграність колективу. Це не означає, що збірну Англії треба боятися. Але реально оцінювати стан справ перед грою таки варто.
Збірна України опинилася в доволі складному становищі. У суперниках у відборі – дві топові збірні. А на Євро-2024 путівки отримають лише дві найкращі команди з кожної групи. Хоча є ще незначний шанс пробитися за додатковими квотами через Лігу націй, але ймовірність вдалого для нас розкладу там доволі мізерна.
Окрім того, через війну команда не може проводити домашні матчі в Україні. Адже одна справа зіграти проти збірної Англії в умовній Варшаві, а зовсім інше – на переповненому "Олімпійському" в Києві. Все-таки "вдома і рідні стіни допомагають".
Відтак кожен матч – це буде боротьба. А часу на "розкачку" не буде – в суперниках головний конкурент в боротьбі за путівку на Євро-2024. А як не Англія, так ще й Італія залишається. Але це буде згодом.