Не розраховуємо на втому англійців, – Судаков розповів про підготовку збірної України

Збірна України з футболу продовжує готуватись на базі Брентфорда до матчу відбору на Євро-2024 проти Англії. Півзахисник Георгій Судаков прокоментував підготовку до поєдинку.

Футболіст донецького Шахтаря розповів про чудову атмосферу у команді та тренувальний процес під керівництвом нового тренера збірної Руслана Ротаня. Георгій Судаков не став порівнювати робочі моменти Ротаня у "молодіжці" та головній команді країни.

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Судаков: Руслан Петрович хоче донести до всіх гравців свої ідеї

"Настрій у нас позитивний, готуємося до матчу. Атмосфера – просто супер. Я радий бачити всіх своїх партнерів. Для мене Руслан Ротань – добре знайомий наставник по молодіжній команді. Його тренерський стиль не змінився, хоча в "молодіжці" трохи інший графік тренувань. Це перший збір національної команди під керівництвом Руслана Петровича, і він хоче донести до всіх гравців свої ідеї, тому приділяє багато уваги тактиці. Але самі тренування такі ж, як і в молодіжній збірній", – сказав Судаков.

Півзахисник Шахтаря заявив, що вперше зіграє на такому високому рівні у футболці національної команди. Хоча вже має досвід виступів на високому рівні у складі "гірників".

Георгій Судаков вже має три матчі у футболці національної команди.

Судаков відзначив майбутнього суперника. Георгій розповів, що його команда не буде розраховувати на подарунки від англійської збірної.

Щодо збірної Англії, то в них дуже сильний склад, великий вибір виконавців. На мою думку, не має великого значення, хто в них буде грати. Там кожен може вийти на поле і не випаде з команди. Ми не розраховуємо на втому англійців після матчу з Італією. Маємо підготуватися на всі сто відсотків до цього дуже важливого і важкого протистояння,

– відповів півзахисник "синьо-жовтих".

Напередодні важливого поєдинку збірна України проведе контрольний спаринг проти англійського Брентфорда, на базі якого готується до матчу проти Англії. Уболівальники та ЗМІ не зможуть стежити за зустріччю, яка матиме закритий характер. Початок матчу 23 березня о 19:00.

Нагадаємо, що участь у майбутньому протистоянні точно не візьме захисник Ілля Забарний, який вже покинув розташування збірної після розмов із лікарями Борнмута.

Також участь у матчі проти Англії під питанням капітана збірної України Андрія Ярмоленка. Футболіст Аль-Айна заявив, що його доля визначиться за 2 – 3 дні безпосередньо до поєдинку.

Сергій Сидорчук та Віктор Циганков підхопили застуду, але вона не повинна завадити футболістам зіграти проти команди "трьох левів".

Англія перед грою з Україною вже проведе стартовий матч проти Італії (23 березня о 21:45). Поєдинок проти "синьо-жовтих" відбудеться 26 березня о 19:00 (за Києвом) на "Вемблі".