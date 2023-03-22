Ротань розповів про кадрові проблеми збірної України напередодні матчу проти Англії

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань дав невелику пресконференцію у Лондоні. Наставник "синьо-жовтих" прокоментував кадрову ситуацію у команді.

На жаль, через пошкодження збірній у матчі проти Англії вже точно не допоможе Ілля Забарний. Колишній центральний захисник Динамо, а нині англійського Борнмута продовжує відновлюватись від пошкодження. Руслан Ротань розповів, що мав розмову з лікарями "вишень" та дійшли висновку, що Забарний не зможе зіграти у першому поєдинку відбору на Євро-2024.

Варто дізнатись Ротань підтвердив інформацію про товариський матч збірної України перед грою з Англією

Участь капітана "синьо-жовтих" під питанням

Також поза межами загальної групи тренується капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко, який також не повній бойовій готовності прибув у розташування збірної.

Ротань сподівається, що Ярмоленко встигне відновитись від пошкодження та допомогти у грі з англійцями.

Є невелика простуда у Сидорчука та Циганкова. Думаю, що один день – і все буде добре. Наразі це такі у нас сьогодні проблеми,

– додав тренер збірної України.

Наставник головної команди країни прокоментував ситуацію з Юхимом Коноплею, який відмовився від матчів за збірну, але зіграв за Шахтар у 18-му турі УПЛ проти Руха. Раніше сам правий захисник пояснив своє рішення відмовитись від виклику у національну команду.

"Щодо Коноплі, то він після матчу з Феєноордом зателефонував та сказав, що у нього є проблема, що не може працювати на усі 100%. Ми з ним поспілкувалися, я дав йому час порадитися з лікарями та прийняти рішення. Сказав, що прийму будь-яке його рішення. Він передзвонив і сказав, що хоче під час паузи відновитися до матчів за «Шахтар». Тому ніяких проблем, ми довикликали Мірошниченка", – відповів Ротань.

Вже 23-го березня підопічні Ротаня зіграють контрольний спаринг проти англійського Брентфорда, на базі якого українці готуються до гри проти Англії. За інформацією Трибуни, поєдинок розпочнеться о 19:00 (за Києвом), але буде за зачиненими дверима, без допусту для ЗМІ та уболівальників.

Товариську гру зможуть відвідати лише офіційні особи обох сторін. Ніхто не розкриває місця локації товариського матчу.