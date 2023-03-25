Найдорожчий склад в світі з прагматичним тренером: чого Україні чекати від збірної Англії

Підопічні Гарета Саутгейта вдало стартували у відборі на Євро-2024, вигравши в гостях у Італії. Тепер "три леви" готові розвинути свій успіх у бою з командою Ротаня. Знайомимо читачів поближче зі збірною Англії.

26 березня збірна України почне свій шлях на чемпіонат Європи 2024. Наша команда потрапила у складну групу із фіналістами останнього Євро – Італією та Англією. Саме із командою Саутгейта "синьо-жовті" зіграють свій перший матч відбору.

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В останньому поєдинку між цими командами була на Євро-2020 розгромна перемога Англії (4:0). А що і себе представляють родоначальники футболу зараз? 24 канал знайомить читачів із найближчим суперником України.

Чого досягла збірна Англії

Збірна Англії завжди є одним із фаворитів крупних турнірів і високо котирується. Втім, реальних досягнень у неї вкрай мало – перемога на домашньому ЧС-1966 (не без скандалу у фіналі) та друге місце на останньому Євро.

Втім саме на кар'єру Гарета Саутгейта у збірній припадає її найуспішніший період в історії. При ньому Англія дійшла до півфіналу ЧС-2018 (першого за 28 років), взяла бронзу Ліги націй-2019 та срібло останнього чемпіонату Європи.

Крім того, Англія показала класний футбол на минулому чемпіонаті світу, набивши аж 13 м'ячів. Більше забивали лише фіналісти Франція та Аргентина. Саме французам англійці поступились у чвертьфіналі при рівній грі та нереалізованному пенальті Кейна в кінці поєдинку.

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З провалів можна згадати блідий виступ в останній Лізі націй. Тоді англійці примудрились взяти всього три очки в матчах з Італією та Німеччиною, а більш скромній Угорщині підопічні Саутгейта двічі програли, в тому числі 0:4 вдома.

Через це Англія вилетіла в дивізіон В, де може зіграти як раз з Україною. Втім по настрою команди і подальшому ЧС-2022 було видно, що Саутгейт використав цей турнір в якості підготовки до Мундіалю і оцінювати його результат всерйоз не варто.

Зірковий склад

Попри тренерські здібності Саутгейта, не варто відкидати і той факт, що йому дуже пощастило із кадровим потенціалом. Нині Англія не тільки найдорожча збірна світу за версією Transfermarkt, а ще і єдина національна команда, яка коштує більше 1 мільярда євро (1,1 млрд).

Для порівняння Україна йде у цьому списку 19-ою і загальна вартість гравців "синьо-жовтих" в чотири рази нижча – 257 мільйонів євро. Тобто номінально підопічні Ротаня матимуть справу з найсильнішою збірною світу.

При цьому варто відзначити і стабільність складу. Майже всі чинні гравці основи збірної Англії їздили з нею і на Євро-2020, і на ЧС-2022. Ротацію тренерський штаб застосовує вкрай рідко.

Лідери збірної Англії

. Гарет Саутгейт очолив збірну Англії у вересні 2016 року. За його керівництва команда зіграла 82 поєдинки, вигравши 50 з них. Ще 18 ігор завершились внічию, а 14 – перемогами опонентів.

Головним козирем Саутгейта є напад команди. Про такий підбір гравців атаки може мріяти ледь не кожен тренер світу. На флангах розривають зірка Арсеналу Сака та дует з МанСіті Фоден і Гріліш.

При цьому це до збірної ще не потрапили Решфорд, Маунт та Стерлінг через травми. На вістрі нападу застовбив за собою місце Харрі Кейн, який нещодавно став найкращим бомбардиром в історії збірної – 54 голи. На заміну йому є Айвен Тоуні.



Харрі Кейн / Getty Images

На цьому фоні може здатися, що захист у Англії не такий сильний. Але це лише на фоні нападу, адже і тут більшість збірних позаздрять Саутгейту. У Гарета є зіграний центр оборони Магуайр – Стоунз, до яких в разі зміни схеми підключається Вокер.

На флангах теж висока конкуренція, якщо навіть здоровий Александер-Арнольд не отримує виклик до збірної. Праворуч можуть вийти той же Вокер, а також Тріпп'єр чи Ріс Джеймс. На протилежній бровці основним є Люк Шоу, якого готовий змінювати Бен Чілвелл.

Дискусійною залишається позиція кіпера. Попри кризове становище Евертона Саутгейт продовжує бачити основним воротарем Джордана Пікфорда. При цьому на лаві запасних сидять лідер АПЛ з Арсеналом Аарон Рамсдейл та найкращий в АПЛ по кліншитах Нік Поуп (Ньюкасл).

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Правда, тут варто віддати належне стійкості як тренера, так і самого воротаря. Пікфорд не дає приводу сумніватися у своєму виборі і надійно грає у воротах збірної. Що ж стосується центру поля, то і тут у Гарета вже є награне тріо Райс – Філліпс – Беллінгем.

Перші двоє орієнтовані більше на оборону, тоді як єдиний легіонер у складі збірної Беллінгем зв'язує оборону з атакою. Останніми роками роль Джуда у стані "трьох левів" зростає з космічною швидкістю.

Із цього тріо виникають питання хіба що до Філліпса, який є запасним гравцем Манчестер Сіті. Втім тут Гарет не такий радикальний, як з позицією воротаря. Джордан Хендерсон або ж Коннор Галлахер нерідко міняють Келвіна.

Проблема у Саутгейті?

Здавалося б, у чому може заключатись проблема Англії при такому ледь не ідеальному складі? Багато вболівальників "трьох левів" вкажуть при цьому питанні саме на тренера.



Гарет Саутгейт / instagram.com/england

При такому підборі виконавців в атаці на ЧС-2018 та Євро-2020 тренер використовував оборонну тактику і грав часто більш обережно. Ситуація виправилась на минулому Мундіалі, але вболівальники бажають трофеїв.

Гарет хоч і був найближчим до них з часів Альфа Ремзі, але все ж у вирішальних та лобових іграх поступався. Тому під тиском Англія може помилятись, хоча у відбіркових матчах це трапляється вкрай рідко.

Чим може відповісти Україна

Таким чином, Україні варто сподіватись хіба що на диво та збіг обставин у цьому матчі. Наша команда не збиралась вже півроку, а також має деякі кадрові проблеми накшталт травм Бущана та Ярмоленка, поганої форми Яремчука і Довбика та кадровий дефіцит в в центрі та праворуч в захисті.

З наших переваг варто виділити стрімкий розвиток у кар'єрах півзахисників. Мудрик і Циганков зробили важливі трансфери взимку і як мінімум останній зараз запалює. Маліновський по-новому розквітнув у Марселі, а Зінченко на всій швидкості несеться до чемпіонства з Арсеналом.



Олександр Зінченко / Getty Images

У англійців є деякі проблеми. Варто виділити дискваліфікацію Шоу та травми Решфорда з Маунтом. Втім глибокий ростер дозволяє Саутгейту без проблем замінити цих виконавців. Чілвелл, Сака та Гріліш точно не поступаються ним за класом.

Є ймовірність, що Ротань обере схему з п'ятьма захисниками і зробить ставку на швидкі контратаки. Втім без вдалої організації гри в захисті про позитивний результат мови йти не може. А по цьому до збірної України є питання.

. Матч Англія – Україна пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі" у неділю, 26 березня. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Суспільному", а також онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 19:00 за київським часом.