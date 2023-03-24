Збірна України спробує здивувати Англію: півзахисник "синьо-жовтих" заінтригував сюрпризом

Збірна України у чудовому настрої підходить до поєдинку відбору на Євро-2024 проти Англії. Олександр Піхальонок розповів про підготовку команди під керівництвом Руслана Ротаня.

25-річний футболіст центра поля взяв участь у контрольному спарингу проти Брентфорда. Олександр Ріхальонок з'явився на полі у другому таймі, коли Україна вела у рахунку 1:0 завдяки голу Олександра Сватка. Відзначимо, що підопічні Ротаня перемогли резервістів "бджіл" 2:0.

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Піхальонок: Це старт кваліфікації, завжди є трохи хвилювання до матчу

Лідер дніпровського клубу не став розкривати усіх таємниць збірної перед грою проти Англії.

Не відкриваючи таємниць, награвали щось? Так, домовились трохи біля воріт, розібрали деякі моменти, будемо готуватись до матчу. Це старт кваліфікації, завжди є трохи хвилювання до матчу. Але у тих, хто вийде з перших хвилин, після стартового свистка все мине,

– сказав Піхальонок.

Півзахисник Дніпра-1 трішки розповів про роботу під керівництвом Руслана Ротаня.

Стиль Ротаня? Подобається. Все, так би мовити, сучасно, сучасний футбол. Думаю, хлопці задоволені. Тепер все, над чим ми працювали, треба перенести на поле,

– розповів футболіст дніпрян.

Нагадаємо, що Піхальонок вже має досвід виступів за національну команду. Олександра провів за "синьо-жовтих" вже 5 офіційних матчів, у яких поки що ще не відзначався результативними діями.