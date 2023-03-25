За день до бою з Англією: онлайн-трансляція прес-конференції тренера та гравця збірної України
Джерело:ютуб-канал УАФ
Виконуючий обов'язки наставника "синьо-жовтих" Руслан Ротань та один з його підлеглих дадуть відповіді на питання журналістів перед стартом відбору на Євро-2024. Слідкуйте за прес-конференцією разом з нами!
У неділю, 26 березня, збірна України з футболу починає свій шлях у кваліфікації Євро-2024. Перший матч наша команда проведе в Лондоні проти Англії.
До теми Україна стартує у відборі на Євро-2024 матчем проти Англії: все, що варто знати про цю гру
Напередодні бою виконуючий обов'язки тренера збірної Руслан Ротань та один з гравців дадуть передматчеву прес-конференцію. Пропонуємо вам подивитись онлайн інтерв'ю представників України у плеєрі нижче. Початок – о 19:30 за київським часом.
Відео трансляція прес-конференції тренера та гравця збірної України:
Читайте також Що треба знати про кваліфікацію Євро-2024: формат, склад груп, календар матчів та шанси України
Нагадаємо, що Україна зіграє в одній групі з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. Напряму на чемпіонат Європи вийдуть переможець та віцечемпіон квінтету. Якщо ж наша збірна посяде місце нижче другого, у неї буде шанс потрапити у стики.