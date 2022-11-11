Україна у кваліфікації Євро-2024 стартує матчем з Англією: як потрапити на стадіон в Лондоні

Збірна України з футболу перший матч у відборі на чемпіонат Європи 2024 року проведе проти Англії на виїзді. Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі" 26 березня 2023 року. Квитки на цей матч надійшли у продаж.

Україна під час жеребкування Євро-2024 потрапила у групу C, де нашими суперниками стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

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26 березня "синьо-жовті" проведуть перший матч – в Лондоні на стадіоні "Вемблі" проти збірної Англії. Ця гра розпочнеться о 19:00 за київським часом (17:00 за місцевим часом).

Вболівальники збірної України можуть купити квитки на цей матч та підтримати команду.

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Як купити квиток на матч Англія – Україна на стадіоні "Вемблі"

Щоб придбати квиток, необхідно зареєструватися на сайті. Реєстрація та верифікація акаунту займає 15 хвилин.

Після цього перейти за посиланням для вибору та купівлі квитків (посилання веде на квитки в український сектор). Один уболівальник може купити до восьми квитків, а самі квитки не є іменними.

Вартість квитків варіюється залежно від сектору: 1-а категорія – 75 фунтів стерлінгів, 2-а категорія – 60 фунтів стерлінгів, 3-я категорія – 45 фунтів стерлінгів, 4-а категорія – 35 фунтів стерлінгів. Для пенсіонерів, студентів і дітей до 16 років діє знижка – 10 фунтів стерлінгів.

Квитки буде надіслано вболівальникам на зареєстровану електронну адресу за один-два тижні до матчу. Квитки обов’язково треба роздрукувати у форматі А4.

При вході на стадіон документи не потрібні, але на випадок, якщо виникнуть якісь питання, краще мати їх із собою. COVID-сертифікати наразі не потрібні. У випадку змін стосовно даної вимоги про це буде повідомлено на сайті та додатково всім уболівальникам, які придбали квитки.

Офіційний сайт Футбольної асоціації Англії та стадіону "Вемблі" має обмеження на вхід для громадян, що перебувають на території України. Якщо посилання для купівлі квитків не відкривається, будь ласка, скористайтеся альтернативними методами переходу на сайт.