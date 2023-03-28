Гра збірної України нагадувала товариський матч ветеранів, – колишній нападник Гецко

Збірна України з поразки від Англії 2:0 стартувала у відборі на Євро-2024. Українська збірна показала беззубу гру та отримала справедливу порцію критики від футбольного суспільства.

Голи Гаррі Кейна та Букайо Сака за три хвилини першого тайму поставили українську команду "на коліна". Підопічні Руслана Ротаня взагалі нічого не змогли зробити біля воріт Джордана Пікфорда, у підсумку логічна та заслужена поразка.

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Гецко: Те, що було й близько не нагадувало відбірну гру

Колишній гравець збірної України Іван Гецко вслід за Мироном Маркевичем розкритикував гру національної команди.

Він правильно зазначив, що Англія майже повністю зупинилась, коли ще у першому таймі зробила комфортний рахунок для себе 2:0. Україна ж не протиставила абсолютно нічого в атаці біля воріт "трьох левів".

Про який можна говорити прогрес футболу, якщо ми говоримо, що Ротань нам пропонує високі футбольні матерії, а на виході ані взяття воріт, ані комбінацій, ані стандартів? Маліновський за всю гру жодного разу не знайшов можливості пробити по воротах. І це гравець атакувального плану, який грає в одному з топ-чемпіонатів,

– заявив Іван Гецко.

Колишній нападник порівняв матч Англія – Україна з товариським поєдинком ветеранів. Більше це стосувалось якраз до гри українських футболістів. Адже до Англії немає жодних претензій. Це було наче тренування для них, але із підвищеною відповідальністю.

Те, що було й близько не нагадувало відбірну гру. Скоріше – товариський матч ветеранів. Дивишся, начебто грають люди за кордоном, у європейських клубах, а адекватного рівня навіть не видно. У найкращому разі середній. З іншого боку, що ми хочемо? Той травмований, інший відновлюється, третій не готовий, у своєму клубі зіграв лише сім хвилин і таке інше. Відмазки будуть скрізь,

– зауважив Гецко.

"Вони не настільки обтяжені всіма турботами, які є у тих, хто живе в Україні"

"Але логічне тоді питання – навіщо тоді цих гравців ставити? У нас є нормальні футболісти, які в гарній формі мають постійну практику в нашому чемпіонаті. Так ставте їх, нехай доводять і демонструють, на що здатні. У будь-якому випадку від них користі буде більше, ніж від легіонерів, рівень готовності яких бажає кращого", – відзначив колишній футболіст.

Гецко розуміє, що футбол в Україні відійшов на другий план, коли в країні продовжується війна проти Росії. Але також колишній нападник зауважив, що багато гравців збірної України виступають за кордоном, вони фізично оминають усі жахіття, які творяться у їх рідній країні.

Так, усі розуміють, у якій непростій ситуації зараз є наша країна, наші громадяни, футбол зараз далеко не на першому місці. І, однак, у цій ситуації є у нас гравці, які грають за кордоном, до них ніхто не пред'являє якихось зусиль, вони не настільки обтяжені всіма турботами, які є у тих, хто живе в Україні. Тож на якості гри це, за ідеєю, теж якось має позначатися,

– відповів Гецко.

До слова. Після двох турів Англія з максимальними 6 очками лідирує у групі "С". Україна провела один матч та із бубликом в активі йде 4-ю. Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть вже аж 16 червня проти північної Македонії. Очікується, що на цей матч команду вже виведе Сергій Ребров. Але наразі це лише сподівання від УАФ.

Що відомо про Івана Гецка