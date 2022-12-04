Англія розбиває Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022: попереду чвертьфінал із Францією – відео

Збірна Сенегалу 4 грудня зустрілась з Англією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022. Команда Гарета Саутгейта легко розправилась із африканським суперником.

Англія – Сенегал 3:0

Голи: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

Англія з високо пресингу розпочала поєдинок. Однак футболісти Сенегалу теж не відсиджувались в обороні, а їх гра будувалась на стрімких контратаках, пише 24 канал.

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Стоун мав гарну нагоду вивести Англію уперед. Але м'яч після його удару головою пролетів поруч з воротами.

Сенегал створив найгостріший епізод за 23 хвилини. Сарр впритул розстрілював володіння Пікфорда – м'яч по-зрадницьки пролетів над поперечиною.

Футболісти Сенегалу сигналізували про гру рукою у штрафному майданчику команди "трьох левів". Але головний арбітр зустрічі Бартон ніяк не відреагував на спірний епізод.

За 30 хвилин команди не завдали жодного удару у рамку воріт.

Ще один небезпечний момент був біля воріт англійців на 31-й хвилині. Пікфорд парирував складний удар від Діа – чудовий сейв від англійського голкіпера.

Англія більше контролювала м'яч, але гострішими були гості.

На 38-й хвилині Англія першим ударом у ствір воріт Сенегалу розмочила нулі на табло. Беллінгем красиво побачив Хендерсона. Джордан першим же дотиком відправив м'яч у ворота Менді. Англія повела у рахунку 1:0.

Відео голу Хендерсона

На цьому господарі не зупинились та забили вдруге. Знову Беллінгем розвинув атаку "трьох левів", віддав на Фодена, Філ спрямував круглого на Кейна. Гаррі потужним ударом подвоїв перевагу англійців у матчі 2:0.

Кейну залишився лише один гол до рекорду Вейна Руні у футболці збірної Англії. Гаррі забив свій 52-й м'яч за "трьох левів" та посідає другу позицію у рейтингу найкращих бомбардирів в історії англійської збірної. У Руні – 53 результативні удари.

Відео голу Кейна

Після відпочинку на такий хід подій на футбольному полі тренерський штаб Сенегалу відреагував замінами та грою у два форварди.

Але це не допомогло. Англія забила втретє – 3:0. Гольова атака прийшла із лівого флангу. Кейн віддав на фланг на Фодена, простріл від Філа знайшов вільного Сака. Букайо втретє змусив Менді виймати м'яч із власної сітки воріт у цьому матчі. Голкіпер Сенегалу виставляв руку, але лише кінчиками пальців доторкнувся до м'яча.

Як Сака забив третій гол Англії у ворота Сенегалу: дивіться відео

Сарр втратив справжню нагоду скоротити відставання та забити бодай один гол. Але м'яч після його удару пролетів над поперечиною.

Дьєдіу головою пробивав після передачі у штрафний майданчик Англії – повз ворота.

Гує заробив лише кутовий після удару, який заблокував захисник "трьох левів". Дуже в'ялий матч від сенегальців.

Англія розбиває Сенегал 3:0. Команда Гарета Саутгейта виходить на Францію в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу.