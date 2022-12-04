Сенегал та Англія видали доволі рівний перший тайм у Катарі. Лише один удар у ствір воріт спромоглись завдати обидві збірні. Але навіть такий безударний футбол приніс гол, пише 24 канал.

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Англійці розмочили нулі на табло

На 38-й хвилині Англія організувала швидку атаку, яка стала результативною. Беллінгем красиво побачив Хендерсона. Джордан ударом в один дотик відправив м'яч повз голкіпера Сенегалу.

Менді вперше за матч був змушений виймати м'яч із власних володінь. Гол у роздягальню від підопічних Гарета Саутгейта.

Хендерсон став першим футболістом Ліверпуля, який забив на чемпіонаті світу за збірну Англії з 2014 року.

Відео голу Хендерсона