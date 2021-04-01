Англія вирвала перемогу над Польщею у відборі на чемпіонат світу: відео

У матчі третього туру відбіркового циклу на чемпіонат світу збірна Англії на своєму полі обіграла команду Польщі – 2:1.

Англія – Польща 1:1

Голи: Кейн, 19 (пен.) – Модер, 58

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Команда Гарета Саутгейта першою відкрила рахунок в матчі – Гаррі Кейн реалізував пенальті. Але після перерви гості зуміли відігратися зусиллями Якуба Модера.

Англійці вирвали перемогу в кінці матчу – три очки англійцям приніс точний удар Гаррі Магуайр.

Після цього матчу збірна Англії набрала 9 очок і лідирує в групі I. У Польщі 4 пункта і четверте місце. В іншому матчі групи Угорщина перемогла Андорру – 4:1, а Албанія обіграла Сан-Маріно – 2:0.

Англія – Польща відеоогляд