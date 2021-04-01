В матче третьего тура отборочного цикла на чемпионат мира сборная Англии на своем поле обыграла команду Польши – 2: 1.

Англия – Польша 1:1

Голы: Кейн, 19 (пен.) – Модер, 58

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Команда Гарета Саутгейта первой открыла счет в матче – Гарри Кейн реализовал пенальти. Но после перерыва гости сумели отыграться усилиями Якуба Модера.

Англичане вырвали победу в конце матча – три очка англичанам принес точный удар Гарри Магуайра.

После этого матча сборная Англии набрала 9 очков и лидирует в группе I. В Польше 4 пункта и четвертое место. В другом матче группы Венгрия победила Андорру – 4:1, а Албания обыграла Сан-Марино – 2:0.

Англия – Польша видеообзор