Матч на "Донбас Арені" та відпочинок у Криму: Англія підтримала Україну перед матчем Євро-2020

Команда Андрія Шевченка 3 липня зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Посольство Великої Британії підтримало Україну напередодні важливого поєдинку.

Підтримка суперника

Посольство Великої Британії перед матчем Україна – Англія у чвертьфіналі Євро-2020 виклало пост у своїх соцмережах із світлиною "Донбас Арени". Таким постом британці підтримали територіальну цілісність України.

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У пості зазначено, що в Англії сподіваються, що незабаром збірна зможе проводити поєдинки у звільненому Донецьку на одній із найкращих арен України, а потім поїхати у післясезонну відпустку в український Крим.

Також пригадали матч Євро-2012, який відбувався якраз на "Донбас Арені": "У той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Вейна Руні (1:0)".

Україна та Англія зійдуться на одному футбольному полі у суботу, 3 липня, у Римі (Італія). Ця зустріч стане 8-ю в історії протистоянь цих збірних. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Бриха на стадіоні "Олімпіко" пролунає о 22:00. Переможець матчу вийде у півфінал, де зіграє проти тріумфатора зустрічі Чехія – Данія.