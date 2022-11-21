Форвард Манчестер Юнайтед забив перший м'яч на ЧС, долучившись до розгрому Ірану: відео голу

Маркус Решфорд вдало вийшов на заміну в першому матчі на Мундіалі-2022. Всього однієї хвилини йому вистачило, щоб забити п'ятий гол своєї команди.

На чемпіонаті світу 2022 у Катарі проходить вже другий ігровий день. У стартовому поєдинку понеділка збірна Англії зустрічається з Іраном, пише 24 канал.

Як це було Англія – Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Матч склався явно не по планам азійців. Вже у першому таймі Англія забила тричі, а після перерви Букайо Сака забив четверти, оформивши дубль.

Іран зміг відквитати один м'яч, але за шість хвилин англійці відновили перевагу у чотири голи. Точним ударом відзначився Маркус Решфорд, який вийшов на заміну. Отримавши снаряд від Кейна, він наблизився до кіпера і без проблем вразив вільний кут.

Перший гол Решфорда на ЧС – у відеоогляді матчу:

У підсумку Англія розгромила Іран з рахунком 6:1. Нагадаємо, що також на вболівальників сьогодні очікує ще два матчі: