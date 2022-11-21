На чемпионате мира 2022 года в Катаре проходит уже второй игровой день. В стартовом поединке понедельника сборная Англии встречается с Ираном, пишет 24 канал.

Как это было Англия – Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Матч сложился явно не по планам азиатцев. Уже в первом тайме Англия забила трижды, после перерыва Букайо Сака забил четверти, оформив дубль.

Иран смог отквитать один мяч, но через шесть минут англичане восстановили преимущество в четыре гола. Точным ударом отличился вышедший на замену Маркус Решфорд. Получив снаряд от Кейна, он приблизился к киперу и без проблем поразил свободный угол.

Первый гол Решфорда на ЧМ – в видеообзоре матча:

В итоге Англия разгромила Иран со счётом 6:1. Напомним, что также болельщиков сегодня ожидает еще два матча: