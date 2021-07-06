Чи помститься Данія англійцям за поразку України: прогноз на півфінал Євро-2020

Англія та Данія 7 липня визначать фіналіста Євро-2020. Букмекери дали прогноз на непоступливе протистояння 1/2 фіналу.

Швидкість проти непоступливості

Шляхи обох збірних у півфінал чемпіонату Європи були дуже різними. Англія розгромила Україну, не давши зробити команді Андрія Шевченка майже нічого. У підсумку – 0:4 англійці продовжили переможний шлях.

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Натомість футболісти Данії у непоступливому протистоянні вирвали путівку у Чехії 1:2. Гості та водночас переможці матчу вже після першого тайму гарантували собі на 50% вихід у півфінал. Але чехи на чолі з нападником Патріком Шиком не опускали руки. Поєдинок завершився звитягою Данії, яка на зубах просто здолала суперника.

Історія протистоянь

Національні команди зіграли між собою 21 матч, у яких Данія виграла лише 4 рази при 12 перемогах англійців. Ще у 5 зустрічах розписували мирову.

Востаннє збірні виходили на одне футбольне поле у 2020 році у груповому раунді Ліги націй. То й матч завершився мінімальною звитягою футболістів Данії 0:1.

Прогноз від Favbet

Матч 1/2 фіналу Євро-2020 Англія – Данія відбудеться 7 липня. Стартовий свисток судді на стадіоні "Вемблі" у Лондоні пролунає о 22:00.

Англія – беззаперечний фаворит цього протистояння. Їх звитягу букмекери оцінюють у 1,78. А от на перемогу Данії можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,40. Мирова в основний час те не є виключенням – 3,55.

Гра завершиться у додатковий час: так – 6,50, ні – 1,09. Такі з цифри стоять на серію післяматчевих пенальті.

Із яким рахунком завершиться півфінал? 1:0 або 2:0. Саме такі результати експерти оцінили найвище –та 6,40 відповідно.

Швидше за все, що фанати обидвох збірних не зможуть святкувати голи від улюблених футболістів – 1,64. Однак першими шанси розмочити нулі на табло матимуть англійці – 1,54. А от те, що данцям першим вдасться засмутити голкіпера господарів – 3,15.

Чи буде у грі вилучення? Так – 4,35. Ні – 1,19. Ймовірно, що ми також не побачимо у грі й пенальті – 1,40.

Хто може забити у матчі?