Сьома перемога поспіль: українка Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру ITF у Загребі

У столиці Хорватії Загребі проходить турнір Zagreb Ladies Open. Україну представляє Ангеліна Калініна.

Сьома перемога поспіль

У другому колі представниця України в трьох сетах обіграла француженку Діан Паррі – 6:7 (0), 6:3, 6:2.

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Суперниці провели на корті дві з половиною години. По ходу зустрічі Калініна зробила дев'ять брейків і програла п'ять геймів на своїй подачі.

Таким чином, Ангеліна продовжила переможну серію до 7 матчів.

У чвертьфіналі українка зіграє проти переможниці матчу між Петрою Марчінко (Хорватія) та Юле Німаєр (Німеччина).