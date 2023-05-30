Турнір в Римі забрав багато сил: Калініна поступилася в першому раунді Ролан Гаррос

Третя українська тенісистка завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції. Ангеліна Калініна зазнала поразки вже в першому раунді.

Ангеліна Калініна (Україна) – Діан Паррі (Франція) 0:2 (2:6, 3:6)

В першому раунді Ангеліні Калініній дісталася в суперники представниця Франції Діан Паррі, яка отримала вайлд-кард від організаторів. Українка не зуміла поліпшити особистий рекорд на Ролан Гаррос та вибула в першому колі, пише 24 Канал.

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В першому сеті французькій тенісистці вистачило 31 хвилини, щоб виграти з рахунком 6:2. Друга партія теж пройшла за переваги Паррі. Українська тенісистка так і не змогла взяти жодної подачі суперниці та поступилася – 3:6. Загалом матч тривав 1 годину 23 хвилини.

Ангеліна зазнала першої поразки від Діан Паррі. У двох попередніх зустрічах перемогу святкувала українка. Очевидно, що Калініна так і не змогла оговтатися від травми, через яку знялася у фіналі на турнірі в Риму.

Таким чином, в основній сітці Ролан Гаррос залишилися три українки: Леся Цуренко, Катерина Байндль та Еліна Світоліна, яка в першому колі впевнено розібралася з першою ракеткою Італії.

Раніше закінчили свої виступи в одиночному розряді Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Варте уваги. Катерина Байндль та Леся Цуренко свої матчі проти Ольги Данілович (Сербія) та Барбори Крейчикової (Чехія) зіграють у вівторок, 30 травня.