Перша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге за тиждень програла суперниці з Великої Британії

Тенісистка з Нової Каховки невдало проводить трав'яний сезон. Як і у Ноттінгемі, Калініна поступилась у другому колі четвертій ракетці Великої Британії.

Ангеліна Калініна (Україна) – Гаррієт Дарт (Велика Британія) 1:2 (3:6, 6:3, 1:6)

В англійському Бірмінгемі проходить жіночий тенісний турнір на траві. Серед учасників змагання категорії WTA250 були троє українок. Втім вже до завершення другого кола всі вилетіли, пише 24 канал.

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Ще у першому раунді боротьбу припинили Еліна Світоліна та Марта Костюк. Натомість перша ракетка України Ангеліна Калініна змогла пройти британку Алішу Паркс.

Її наступною суперницею також стала представниця Великої Британії Гаррієт Дарт, що йде 134-ю у рейтингу WTA. Українку вважали невеличкою фавориткою у поєдинку. Втім Ангеліна не змогла виправдати свій статус.

Дарт впевнено відіграла перший сет, не програвши жодного "свого" гейму і взявши першу ж подачу Калініної. Повернутись у гру українка змогла у другому сеті. Його вона також виграла завдяки єдиному брейку за рахунку 3:2.

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Втім на останній сет у Ангеліни сил не вистачило. Спортсменка з Нової Каховки програла перші два гейми на своїй подачі і навіть за рахунку 0:5 її опонентка мала матч-поїнт. Його Калініна все ж відіграла, але в наступному геймі віддала партію Гаррієт.

Таким чином, у Бірмінгемі не залишилось представниць України. При цьому сама Калініна програє Дарт вдруге за тиждень. Минулого четверга Гаррієт здолала Ангеліну у другому колі в Ноттінгемі.