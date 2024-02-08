Другий провал за рік: Ангеліна Калініна поступилась росіянці на турнірі в Абу-Дабі

Калініна нічого не змогла вдіяти із Самсоновою на змаганні WTA500. Раніше у січні тенісистка з Нової Каховки розчарувала на Australian Open, вилетівши у першому колі.

Ангеліна Калініна (Україна) – Людміла Самсонова 0:2 (1:6, 3:6)

В Абу-Дабі (ОАЕ) проходить жіночий тенісний турнір категорії WTA500. Серед 28-ми учасниць змагання було і двоє українок, пише 24 канал.

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Ангеліна Калініна вдало стартувала на турнірі, вибивши в першому колі італійку Лючію Бронцетті. А ось Леся Цуренко не змогла пройти у друге коло.

Теніситка з Рівненщини без шансів програла "нейтральній" росіянці Людмілі Самсоновій. У другому ж раунді помститися за співвітчизницю могла як раз Калініна, якій довелось битися з росіянкою.

На жаль, і у Ангеліни не вийшло зупинити Самсонову. Перший сет Калініна вчисту програла, взявши лише один гейм. У другому ж росіянка захопила ініціативу після двох брейків за рахунку 1:1.

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Зрештою Ангеліні вдалось виграти лише три гейми. Таким чином, Калініна припиняє виступи в Абу-Дабі, а Самсонова виходить у чвертьфінал. Там її суперницею стане чешка Барбора Крейчикова.