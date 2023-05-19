Ангеліна Калініна перемогла росіянку Вероніку Кудерметову в півфіналі Мастерсу в Римі. Українка виявилась більш стресостійкою, пише 24 Канал.

Варте уваги Наступний сезон стане останнім у професійному турі: Надаль анонсував завершення кар'єри

Впевнено до тотального тріумфу

У півфіналі турніру WTA 1000 у Римі Ангеліна виявилась сильнішою за росіянку Вероніку Кудерметову, яка на змаганнях виступає у нейтральному статусі. Поєдинок між Калініною та Кудерметовою став третім у історії їхніх протистоянь. До сьогодні в українки та росіянки була рівна статистика перемог, проте Англеіна змогла перевернути ваги на свою користь.

Тенісистки провели на корті 2 години та 53 хвилини. Калініна виграла перший сет з рахунком 7:5. Та от росіянка у другому раунді полоскотала нерви усім українцям, оскільки змогла виграти у ньому з аналогічною перевагою – 5:7. У другому сеті Калініна лідирувала 5:3, але програла 16 розіграшів поспіль, не подавши на матч у десятому геймі.

Проте Калініна змогла довести все до логічного завершення, оскільки у вирішальному сеті українка не залишила жодного шансу своїй суперниці з країни-агресора, продемонструвавши сталеві нерви та бойовий дух. В третьому раунді Ангеліна знищила свою суперницю з рахунком 6:2, впевнено закривши усі питання. У вирішальній партії українка зробила два брейки і не дозволила суперниці заробити хоча б один брейк-поїнт.

До речі. Калініна здобула восьму перемогу в кар'єрі над суперницею з топ-20 і вже другу на турнірі в Римі. У попередньому поєдинку вона у найдовшому матчі сезону здолала 15-ту ракетку світу Беатріс Аддад Мая.

Варто зазначити, що для українки чинний вихід у фінал Мастерса став першим у її кар'єрі. До того ж у рейтингу WTA Калініна займає 47-у позицію і є другою ракеткою України. Вероніка Кудерметова ж посіла 12-у сходинку, що є другим показник серед росіянок. У фіналі українська тенісистка зустрінеться з переможницею пари Олена Рибакіна (Казахстан) – Олена Остапенко (Латвія).