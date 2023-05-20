Ця країна напала на Україну: Калініна пояснила, чому не потиснула руку російській тенісистці

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вперше у своїй кар'єрі вийшла у фінал Мастерса. У півфінальному матчі уродженка Нової Каховки перемогла представницю країни-агресорки.

Ангеліна Калініна створила справжню сенсацію на турнірі WTA 1000 у Римі, здолавши у півфіналі 12-ту ракетку світу Вероніку Кудерметову. Наприкінці матчу українка відмовилася потиснути руку росіянці.

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Калініна: Ми не тиснемо руку, бо вона з Росії

Українська тенісистка дуже лаконічно пояснила свій вчинок. Як відомо, Калініна народилася в Новій Каховці, яку окупували російські загарбники. 26-річна спортсменка чудово знає, що приніс "руській мір" в її рідне місто.

Ми не тиснемо руку, бо вона з Росії. Немає жодного секрету, чому я не тисну руку. Бо взагалі-то ця країна напала на Україну. Так, я розумію, що це спорт, але політична складова тут також є. Тому нічого особистого, але загалом, це [тиснути руку] неприйнятно,

– сказала Калініна.

Виступ Калініної на Italiat Open

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна на шляху до півфіналу по черзі здолала: тенісистку без прапора Анну Блінкову (1/32), американку Софію Кенін (1/16), Медісон Кіз із США (1/8) та представницю Бразилії Беатріс Хаддад Мая (1/4). У півфіналі українка залишила за бортом турніру росіянку Вероніку Кудерметову. У фіналі Калініна зіграє проти представниці Казахстану Олени Рибакіної. Матч відбудеться у суботу, 20 травня, о 20:00 за Києвом.

Відео найбільшої перемоги в кар'єрі Калініної