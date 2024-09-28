Слідом за Світоліною: ще одна українська тенісистка достроково завершила сезон

Четверта ракетка України, Ангеліна Калініна, більше не зіграє у поточному сезоні. Спортсменка має проблеми зі здоров'ям.

На початку вересня Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення сезону через травму і необхідність операції. Відтепер і Ангеліна Калініна припиняє змагатися через проблеми зі здоров'ям.

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Калініна достроково завершила сезон

Спортсменка повідомила, що завершує тенісні змагання у сезоні-2024 через проблеми зі здоров'ям.

Через проблеми зі здоров'ям, цей сезон завершено для мене. Дякую всім за вашу постійну підтримку,

– написала Ангеліна Калініна.



Калініна завершила сезон / Скриншот зі сторіс тенісистки

Довідка. У сезоні-2024 Ангеліна Калініна зіграла 46 матчів, у яких 22 рази перемагала. Наразі вона посідає 48 місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, що через проблеми зі здоров'ям Калініна не змогла також виступити на Олімпіаді-2024, яка стала для неї дебютною.