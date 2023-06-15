У англійському Ноттінгемі стартував трав'яний тенісний сезон. На жіночий турнір категорії WTA250 з'їхались 32 спортсменки, в тому числі і дві українки, пише 24 канал.

До теми Тенісистка з Києва сенсаційно вибила півфіналістку Ролан Гаррос на турнірі у Великій Британії

Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур вдало розпочали турнір. Перша ракетка України не мала проблем із іспанкою Нурією Паррісас-Діас. А от Снігур створила сенсацію, вибивши півфіналістку Ролан Гаррос Беатріс Хаддад Майя.

У другому колі їм випали номінально більш легкі суперниці з Великої Британії. Дар'я зустрічалась із Кеті Бултер, тоді як Ангеліні протистояла Гаррієт Дарт. В разі спільної перемоги українки виходили б одна на одну в 1/4 фіналу.

Кеті Бутлер (Велика Британія) – Дар'я Снігур (Україна) 2:0 (7:5, 6:3)

Втім цього разу тенісистки здивували з негативного боку. Снігур з боєм, але поступилась першій ракетці Британії. Перший сет завершився з рахунком 5:7, але у другому Бултер здобула більш переконливу звитягу.

Читайте також Організатори Вімблдону оголосили рекордний призовий фонд: скільки грошей отримають учасники

При цьому Кеті вдалось виконати аж 8 ейсів при п'яти подвійних помилках. У Снігур їх було три при одній подачі на виліт. Цікаво, що за чистою кількістю очок програш українки не такий беззаперечний – 92:78 на користь британки.

Відеоогляд поєдинку Бутлер – Снігур:

Ангеліна Калініна (Україна) – Гаррієт Дарт (Велика Британія) 0:2 (0:6, 5:7)

Проте якщо програш Снігур можна було очікувати, то Калініна несподівано поступилась аж 143-ій ракетці світу. Перший сет тенісистка з Нової Каховки програла вчисту – 0:6.

У другому Ангеліна дала бій і першою зробила брейк, але зрештою таки поступилась 5:7. Як і Снігур, перша ракетка України давала суперниці робити багато ейсів – цілих шість.

ВІдеоогляд матчу Калініна – Дарт: