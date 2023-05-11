Тенісистка з Нової Каховки знищила росіянку в Римі та зіграє із прихильницею Лукашенка

Ангеліна Калініна впевнено стартувала на ґрунтовому турнірі у столиці Італії. Одна з найкращих тенісисток України не мала проблем зі спортсменкою з країни-агресорки.

Ангеліна Калініна (Україна) – Анна Блінкова 2:0 (6:2, 6:2)

Цими днями у Римі проходить престижний тенісний турнір серед жінок категорії WTA1000. Серед 96-ти учасників стартувало п’ять українок, пише 24 канал.

До теми Українське дербі в Римі: Леся Цуренко без проблем переграла Еліну Світоліну

Правда, у другому колі їх залишилось троє, адже Еліна Світоліна та Даяна Ястремська свої дебютні матчі програли. Своєю чергою друга ракетка України Ангеліна Калініна стартувала одразу з другого раунду.

Її суперницею стала росіянка Анна Блінкова, яка у першому колі здолала єгиптянку Маяр Шериф. Представниця країни-терористки йде 73-ою у рейтингу WTA, тому у неї були непогані шанси проти Калініної.

Без шансів для росіянки

Проте українка не дала «нейтральній» спортсменці ані шансу. Ангеліна зробила брейк вже на старті першого сету і довела його до перемоги.

А другий уродженка Нової Каховки взагалі почала з чотирьох виграних геймів. У підсумку Калініна не програла жодної своєї подачі, виконала аж сім ейсів та припустилась лише однієї подвійної помилки.

Читайте також "Їх країну бомблять": ще одна російська тенісистка прозріла після відмови українок вітатися

Від росіянки до білоруски

Тріумф над Блінковою дозволив українці вийти у третє коло. Там на неї чекає зустріч або з американкою Софією Кенін, або з представницею ще однієї країни-терористки Аріни Сабалєнка. Білоруска йде другою у рейтингу WTA.

Аріна відома своєю любов’ю до диктатора Алєксандра Лукашенка. Сабалєнка підписувала листи на підтримку самопроголошеного президента країни, а також ухилялась від засудження війни в Україні.