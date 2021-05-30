Українка Калініна створила сенсацію на Ролан Гаррос, вибивши експершу ракетку світу Кербер

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала авторкою сенсації на Ролан Гаррос-2021. В 1/62 фіналу Калініна сенсаційно вибила експершу ракетку світу Анджелік Кербер з Німеччини.
Ангеліна Калініна – Анджелік Кербер 2:0 (6:2, 6:4)
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Українка агресивно розпочала матч і вже в першому ж геймі взяла брейк. Не збавляючи обертів, Ангеліна записала у свій актив ще 4 гейми поспіль.
За рахунку 5:0 Калініна не змогла подати на сет, але зробила це у 8 геймі.
Другий сет розвивався ідентично. Українка виграла 5 поспіль геймів. Тільки у шостому геймі 27-річна німкеня зробила перший брейк у партії.
У наступному геймі Калініна, яка посідає 139 місце у рейтингу WTA, не змогла виграти матч на подачі Кербер – 5:2.
Згодом українка знову програла свою подачу і дозволила німкені скоротити рахунок до 5:4. У десятому геймі Ангеліна таки відстояла свою подачу та здобула перемогу.
- 24-річна Калініна вперше зустрічалася з Кербер. Найкращий виступ на Ролан Гаррос українка продемонструвала у 2018 році, коли вийшла у друге коло.