Травма не дозволяє залишитися в Турі: ексдруга ракетка світу завершить кар'єру у 27 років
Джерело:Інстаграм Анетт Контавейт
Естонська тенісистка Анетт Контавейт оголосила, що завершить свою ігрову кар'єру після трав'яного "мейджора". Лікарі порадили це зробити через стан здоров'я.
Колишня друга ракетка світу Анетт Контавейт оголосила, що вже в липні закінчить свою професійну кар'єру. Естонська тенісистка пояснила своє рішення.
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Лікарі порадили зупинитися
Усьому винна хронічна травма спини, з якою естонка боролася протягом довгого часу. Проте заради здоров'я вирішила прийняти складне для себе рішення.
Після кількох візитів до лікаря та консультацій з моєю медичною командою мені повідомили, що у мене дегенерація поперекового диска в спині. Це не дозволяє проводити повномасштабні тренування чи продовжувати змагання. Тому неможливо продовжувати працювати на найвищому рівні в такій висококонкурентній сфері. Теніс багато чого дав мені і багато чому навчив мене, і я дуже вдячна за це. Для мене було важливо нести прапор Естонії на тенісні корти та мати можливість грати перед моїми прихильниками та вболівальниками по всьому світу,
– повідомила Контавейт.
Спортсменка зазначила, що готова до нових викликів після свого останнього турніру, яким буде Вімблдон. Трав'яний "мейджор" пройде з 3 по 16 липня.Зазначимо. Контавейт у червні 2022 року припинила свою співпрацю з тренером через його російське громадянство. Також естонська спортсменка підкреслювала, що розуміє, чому українські тенісистки вимагають відсторонення росіянок та білорусок від змагань.
Чим запам'яталася Анетт Контавейт