Ярмоленку – 34: як Динамо привітало капітана збірної України зі святом – креативне відео

У понеділок, 23 жовтня, свій день народження святкує один із лідерів київського Динамо Андрій Ярмоленко. Клубній легенді виповнилось 34 роки.

На жаль, свій новий рік Андрій розпочинає не на футбольному полі. Нещодавно Ярмоленко переніс операцію та проведе без футболу орієнтовно 4 місяці, які він витратить на відновлення.

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Весь шлях Ярмоленка у Динамо в одному відео

У київському клубі, куди він повернувся у липні 2023-го, привітали свого лідера креативним роликом. Пресслужба Динамо пригадала перші футбольні миті Андрія у біло-синій футболці та його повернення у команду цього року.

У клубі побажали Ярмоленку швидкого повернення до гри.

До дня народження Андрія Ярмоленка. Бажаємо здоров’я та якнайшвидшого повернення в рідну стихію!

– підписали відео.

Динамо привітало Ярмоленка з днем народження: дивіться відео

Відзначимо, що у матчі 11-го туру УПЛ Ярмоленко прийшов підтримати команду з трибун. Однак на його очах "біло-сині" мінімально поступились вдома Дніпру-1 – 0:1. Єдиний гол, який завдав динамівцям поразки, забив Олексій Гуцуляк.

Перед стартовим свистком футболісти Динамо підтримали травмованого ветерана команди, вийшовши на поле у спеціальних футболках із зображенням Ярмоленка.

До травми Андрій встиг провести за київський гранд 9 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист. Його контракт із Динамо розрахований до кінця червня 2025 року.