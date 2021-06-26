Хочу попросити всіх внести більше позитиву, – Ярмоленко звернувся до вболівальників
Джерело:ютуб-канал УАФ
Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко взяв участь у пресконференції перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Гравець звернувся до українських вболівальників.
Ярмоленко: Ми вийшли з групи – це було мінімальним завданням
Андрій заявив, що Євро-2020 підтвердило, що рівень збірних вирівнявся. Відтепер кожна збірна може обіграти навіть сильнішого суперника.
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Разом з тим, Ярмоленко закликав з оптимізмом сприймати те, що Україна вийшла у плей-офф Євро-2020.
Я хочу тільки сказати, що нас критикують за результати і гру – з чимось я згоден. Я хочу попросити всіх внести більше позитиву, тому що ми вийшли з групи – це було мінімальним завданням. Всі хлопці впоралися,
– заявив футболіст.
Андрій погоджується, що Україні пощастило вийти з групи попри поразки Нідерландам та Австрії.
"Так, нам десь пощастило, зіграли погано зі збірною Австрії, але ми вийшли з групи, тому давайте рухатися вперед з хорошими і позитивними думками і готуватися до наступного матчу", – резюмував лідер "синьо-жовтих".
- Україна та Швеція вдруге в історії проведуть офіційний матч. Вперше команди зустрілися на груповому етапі Євро-2012. Тоді перемогу відсвяткувала Україна.
- Поєдинок 1/8 фіналу між Швецією та Україною відбудеться 29 червня у Глазго.
- Україна вперше вийшла у плей-офф Євро. Наша збірна вийшла у плей-офф як одна з найкращих команд, що посіла третє місце в групі. В активі українців тільки перемога над Північною Македонією.
- Натомість Швеція виграла групу E, в якій випередила Іспанію, Словаччину та Польщу.