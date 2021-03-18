Ярмоленко знову втратив у ціні по версії Transfermarkt

Джерело:Transfermarkt
Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко втратив у ціні. Спеціалізований статистичний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, який виступає за Вест Хем, тепер оцінюється у 5 мільйонів євро.
До речі Роман Яремчук увійшов у топ-3 найдорожчих футболістів чемпіонату Бельгії
У порівнянні з попереднім оновленням, яке відбулося 13 жовтня 2020 року, Ярмоленко втратив у ціні 2,5 мільйона євро. Тоді українець коштував 7,5 мільйона євро.
Водночас незмінною залишилася вартість гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченко. Футболіста збірної України надалі оцінюють у 20 мільйонів євро.