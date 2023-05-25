Ярмоленко має місяць до закінчення контракту: що чекає на капітана збірної

Капітан збірної України провів перший сезон у складі Аль-Айна під керівництвом Сергія Реброва та підбив підсумки року, проведеного в ОАЕ. Команда Андрія посіла друге місце в чемпіонаті та зазнала поразки в Кубку Президента.

Український вінгер, в цілому, задоволений сезоном у новій для себе країні. Одним з найскладніших факторів у адаптації назвав погоду, адже до цього йому ніколи в житті не доводилося грати при температурі 40 градусів, але він звик.

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Сезоном задоволений, але не вистачило трофеїв

Андрій щасливий, що отримав досвід життя в арабській країні, де знайшов нових друзів і побачив рівень місцевого футболу.

"Загалом сезоном задоволений. Звичайно, хотілося перемогти у чемпіонаті та Кубку, але це футбол – іноді ти перемагаєш, а іноді – програєш. Коли ти програєш гру, то тобі це має стати мотивацією. Це означає, що потрібно більше тренуватись і ніколи не здаватися", – зауважив футболіст.

Майбутнє Ярмоленка

Головним запитанням для українських фанатів залишається, де ж капітан збірної продовжить свою кар'єру, на це він поки не готовий публічно говорити.

Поки що не можу сказати, куди я піду далі. В мене ще місяць контракту. Коли угода закінчиться, сідатимемо і думатимемо,

– сказав Ярмоленко.

Раніше повідомлялося в ЗМІ, що по закінченню сезону правий вінгер покине нинішній клуб та може повернутися до київського Динамо.